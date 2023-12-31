(Решетникова) Настасья Петровна
Место рожденияд. Клюева Тюменская область, тюменская область
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Решетнников Петр Иванович
Мать: Наталья Федорова
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1768
Сын: Макаров Григорий Артемьев
Отец ребёнка: Макаров Артемий Аникеев
Кукарцева, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно