(Решетникова) Настасья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Решетникова) Настасья Петровна

Место рождения

д. Клюева Тюменская область, тюменская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Решетнников Петр Иванович

Мать: Наталья Федорова

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Макаров Григорий Артемьев

Отец ребёнка: Макаров Артемий Аникеев

Кукарцева, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Артемий Аникеев

Смерть
Неизвестно
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