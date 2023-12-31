Наталья Федорова
Место рожденияд. Клюева Тюменская область, тюменская область
Дата рождения1725
Дата смерти1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Решетнников Петр Иванович
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1749
Сын: Решетнников Савелий Петрович
Отец ребёнка: Решетнников Петр Иванович
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Настасья Петровна
Отец ребёнка: Решетнников Петр Иванович
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1767
Сын: Решетнников Иван Петрович
Отец ребёнка: Решетнников Петр Иванович
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1770
Сын: Решетнников Афонасий Петрович
Отец ребёнка: Решетнников Петр Иванович
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Катерина Петровна
Отец ребёнка: Решетнников Петр Иванович
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1784