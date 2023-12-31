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Наталья Федорова

Место рождения

д. Клюева Тюменская область, тюменская область

Дата рождения

1725

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Решетнников Петр Иванович

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Решетнников Савелий Петрович

Отец ребёнка: Решетнников Петр Иванович

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Настасья Петровна

Отец ребёнка: Решетнников Петр Иванович

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Решетнников Иван Петрович

Отец ребёнка: Решетнников Петр Иванович

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Решетнников Афонасий Петрович

Отец ребёнка: Решетнников Петр Иванович

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Катерина Петровна

Отец ребёнка: Решетнников Петр Иванович

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Решетнников Петр Иванович

Смерть
1784
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