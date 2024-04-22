Решетнников Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРешетнников Петр Иванович

Решетнников Петр Иванович

Место рождения

Локти, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Решетнников Иван

Мать: не указана

Локти, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Наталья Федорова

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Решетнников Савелий Петрович

Мать ребёнка: Наталья Федорова

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Настасья Петровна

Мать ребёнка: Наталья Федорова

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Решетнников Иван Петрович

Мать ребёнка: Наталья Федорова

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Решетнников Афонасий Петрович

Мать ребёнка: Наталья Федорова

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Катерина Петровна

Мать ребёнка: Наталья Федорова

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Федорова

Смерть
Неизвестно
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close