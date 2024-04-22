Решетнников Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Решетнников Иван
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Наталья Федорова
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1749
Сын: Решетнников Савелий Петрович
Мать ребёнка: Наталья Федорова
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Настасья Петровна
Мать ребёнка: Наталья Федорова
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1767
Сын: Решетнников Иван Петрович
Мать ребёнка: Наталья Федорова
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1770
Сын: Решетнников Афонасий Петрович
Мать ребёнка: Наталья Федорова
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Катерина Петровна
Мать ребёнка: Наталья Федорова
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Федорова
Смерть
Неизвестно
д. Клюева Тюменская область, тюменская область