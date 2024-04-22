Макаров Григорий Артемьев
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Макаров Артемий Аникеев
Мать: Настасья Петровна
Рождение ребёнка
1787
Сын: Макаров Михайло Григорьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Марина Григорьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Устинья Григорьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно