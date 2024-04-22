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Макаров Григорий Артемьев

Место рождения

Кукарцева, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Макаров Артемий Аникеев

Мать: Настасья Петровна

Кукарцева, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Макаров Михайло Григорьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кукарцева, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Марина Григорьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кукарцева, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Устинья Григорьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кукарцева, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Макаров Яков Григорьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кукарцева, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Макаров Карп Григорьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кукарцева, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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