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Добровинский Вульф (Волька)

Место рождения

Калиновское

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Добровинский Арон Алтер

Мать: Добровинская Шейндель Лея

отец - колонист
Рождение ребёнка
1891

Сын: Добровинский Лев

Мать ребёнка: Фрима Этель

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Данкин(а) Гинда

Мать ребёнка: Фрима Этель

Рождение ребёнка
14.04.1896

Сын: Добровинский Элькуна (Николай)

Мать ребёнка: Фрима Этель

Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Мариам

Мать ребёнка: Фрима Этель

Рождение ребёнка
29.03.1908

Дочь: Шейндель

Мать ребёнка: Фрима Этель

Николаев, Миколаївська область
в семье херсонского мещанина
Смерть
Неизвестно
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