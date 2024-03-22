Добровинский Вульф (Волька)
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Добровинский Арон Алтер
отец - колонист
Рождение ребёнка
1891
Сын: Добровинский Лев
Мать ребёнка: Фрима Этель
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Данкин(а) Гинда
Мать ребёнка: Фрима Этель
Рождение ребёнка
14.04.1896
Сын: Добровинский Элькуна (Николай)
Мать ребёнка: Фрима Этель
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Мариам
Мать ребёнка: Фрима Этель
Рождение ребёнка
29.03.1908
Дочь: Шейндель
Мать ребёнка: Фрима Этель
в семье херсонского мещанина
Смерть
Неизвестно