Добровинская Шейндель Лея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиПо 1908
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Гершко
Рождение ребёнка
1856
Сын: Добровинский Гершко
Отец ребёнка: Добровинский Арон Алтер
Рождение ребёнка
1858
Сын: Добровинский Лейб
Отец ребёнка: Добровинский Арон Алтер
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Ривка
Отец ребёнка: Добровинский Арон Алтер
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Юдася
Отец ребёнка: Добровинский Арон Алтер
Рождение ребёнка
1865
Сын: Добровинский Вульф (Волька)
Отец ребёнка: Добровинский Арон Алтер
отец - колонист
Рождение ребёнка
Около 1868
Отец ребёнка: Добровинский Арон Алтер
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Сора
Отец ребёнка: Добровинский Арон Алтер
Рождение ребёнка
24.08.1874
Дочь: Этя
Отец ребёнка: Добровинский Арон Алтер
Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1876
Сын: Добровинский Яков
Отец ребёнка: Добровинский Арон Алтер
Смерть
По 1908