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Добровинская Шейндель Лея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

По 1908

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Гершко

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Добровинский Гершко

Отец ребёнка: Добровинский Арон Алтер

Рождение ребёнка
1858

Сын: Добровинский Лейб

Отец ребёнка: Добровинский Арон Алтер

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Ривка

Отец ребёнка: Добровинский Арон Алтер

Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Юдася

Отец ребёнка: Добровинский Арон Алтер

Рождение ребёнка
1865

Сын: Добровинский Вульф (Волька)

Отец ребёнка: Добровинский Арон Алтер

отец - колонист
Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Добровинский Рим Рувин

Отец ребёнка: Добровинский Арон Алтер

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Сора

Отец ребёнка: Добровинский Арон Алтер

Рождение ребёнка
24.08.1874

Дочь: Этя

Отец ребёнка: Добровинский Арон Алтер

Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Добровинский Яков

Отец ребёнка: Добровинский Арон Алтер

Смерть
По 1908
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