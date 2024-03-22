Добровинский Арон Алтер
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Добровинский Лейб (а) -Лейзер
Мать: Добровинская Хая
Рождение ребёнка
1856
Сын: Добровинский Гершко
Мать ребёнка: Добровинская Шейндель Лея
Рождение ребёнка
1858
Сын: Добровинский Лейб
Мать ребёнка: Добровинская Шейндель Лея
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Ривка
Мать ребёнка: Добровинская Шейндель Лея
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Юдася
Мать ребёнка: Добровинская Шейндель Лея
Рождение ребёнка
1865
Сын: Добровинский Вульф (Волька)
Мать ребёнка: Добровинская Шейндель Лея
отец - колонист
Рождение ребёнка
Около 1868
Мать ребёнка: Добровинская Шейндель Лея
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Сора
Мать ребёнка: Добровинская Шейндель Лея
Рождение ребёнка
24.08.1874
Дочь: Этя
Мать ребёнка: Добровинская Шейндель Лея
Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1876
Сын: Добровинский Яков
Мать ребёнка: Добровинская Шейндель Лея
Работа или профессия
Неизвестно
на 1874 год - мясная торговля в г.Николаев.
Смерть
Неизвестно