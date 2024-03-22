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Добровинский Арон Алтер

Место рождения

Калиновское

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Добровинский Лейб (а) -Лейзер

Мать: Добровинская Хая

Рождение ребёнка
1856

Сын: Добровинский Гершко

Мать ребёнка: Добровинская Шейндель Лея

Рождение ребёнка
1858

Сын: Добровинский Лейб

Мать ребёнка: Добровинская Шейндель Лея

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Ривка

Мать ребёнка: Добровинская Шейндель Лея

Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Юдася

Мать ребёнка: Добровинская Шейндель Лея

Рождение ребёнка
1865

Сын: Добровинский Вульф (Волька)

Мать ребёнка: Добровинская Шейндель Лея

отец - колонист
Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Добровинский Рим Рувин

Мать ребёнка: Добровинская Шейндель Лея

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Сора

Мать ребёнка: Добровинская Шейндель Лея

Рождение ребёнка
24.08.1874

Дочь: Этя

Мать ребёнка: Добровинская Шейндель Лея

Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Добровинский Яков

Мать ребёнка: Добровинская Шейндель Лея

Работа или профессия
Неизвестно
на 1874 год - мясная торговля в г.Николаев.
Смерть
Неизвестно
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