Алюнова (Мышова) Фаина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алюнова (Мышова) Фаина Сергеевна

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Место рождения

Комсомольское, Комсомольский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

01.09.1942

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1942

Отец: Мышев Сергей Герасимович

Мать: Мышова Перасковья Григорьевна

Комсомольское, Комсомольский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Фактически родилась 28 августа
Рождение ребёнка
16.08.1964

Сын: Алюнов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Алюнов Михаил Николаевич

Старое Арланово, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
09.06.1966

Дочь: Лариса Михайловна

Отец ребёнка: Алюнов Михаил Николаевич

Старое Арланово, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1969

Дочь: Иванова Светлана Михайловна

Отец ребёнка: Алюнов Михаил Николаевич

Старое Арланово, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
16.09.1971

Дочь: Луиза Михайловна

Отец ребёнка: Алюнов Михаил Николаевич

Старое Арланово, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
02.01.2002

Муж: Алюнов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алюнов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Алюнов Михаил Николаевич

Старое Арланово, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Работа или профессия
Неизвестно
Школьная учительница математики
Место жительства
Неизвестно
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