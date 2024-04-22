Алюнова (Мышова) Фаина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения01.09.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1942
Фактически родилась 28 августа
Рождение ребёнка
16.08.1964
Сын: Алюнов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Алюнов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
09.06.1966
Дочь: Лариса Михайловна
Отец ребёнка: Алюнов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
1969
Дочь: Иванова Светлана Михайловна
Отец ребёнка: Алюнов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
16.09.1971
Дочь: Луиза Михайловна
Отец ребёнка: Алюнов Михаил Николаевич
Бракосочетание
02.01.2002
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алюнов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Алюнов Михаил Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно
Школьная учительница математики
Место жительства
Неизвестно