Алюнов Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1931
Дата смерти02.01.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.08.1964
Сын: Алюнов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Алюнова Фаина Сергеевна
Рождение ребёнка
09.06.1966
Дочь: Лариса Михайловна
Мать ребёнка: Алюнова Фаина Сергеевна
Рождение ребёнка
1969
Дочь: Иванова Светлана Михайловна
Мать ребёнка: Алюнова Фаина Сергеевна
Рождение ребёнка
16.09.1971
Дочь: Луиза Михайловна
Мать ребёнка: Алюнова Фаина Сергеевна
Бракосочетание
02.01.2002
Жена: Алюнова Фаина Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алюнов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Алюнова Фаина Сергеевна
Смерть
02.01.2002