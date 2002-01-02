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Алюнов Михаил Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1931

Дата смерти

02.01.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1964

Сын: Алюнов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Алюнова Фаина Сергеевна

Старое Арланово, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
09.06.1966

Дочь: Лариса Михайловна

Мать ребёнка: Алюнова Фаина Сергеевна

Старое Арланово, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1969

Дочь: Иванова Светлана Михайловна

Мать ребёнка: Алюнова Фаина Сергеевна

Старое Арланово, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
16.09.1971

Дочь: Луиза Михайловна

Мать ребёнка: Алюнова Фаина Сергеевна

Старое Арланово, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
02.01.2002

Жена: Алюнова Фаина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алюнов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Алюнова Фаина Сергеевна

Старое Арланово, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
02.01.2002
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