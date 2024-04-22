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Алюнов Владимир Михайлович

Место рождения

Старое Арланово, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

16.08.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1964

Отец: Алюнов Михаил Николаевич

Мать: Алюнова Фаина Сергеевна

Старое Арланово, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
18.01.1991

Сын: Алюнов Павел Владимирович

Мать ребёнка: Алюнова Ирина

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.06.1997

Сын: Алюнов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Алюнова Ирина

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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