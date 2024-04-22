Алюнов Владимир Михайлович
Место рождения
Дата рождения16.08.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1964
Отец: Алюнов Михаил Николаевич
Мать: Алюнова Фаина Сергеевна
Рождение ребёнка
18.01.1991
Сын: Алюнов Павел Владимирович
Мать ребёнка: Алюнова Ирина
Рождение ребёнка
05.06.1997
Сын: Алюнов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Алюнова Ирина
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно