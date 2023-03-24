Бахов Софрон Егорович
Место рожденияШушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Дата рождения1816
Дата смертиДо 1861
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Бахов Егор Кондратьевич
Мать: Бахова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бахова Аксинья
Работа или профессия
Неизвестно
Мещанин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Бахова) Олимпиада Софроновна
Мать ребёнка: Бахова Аксинья
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Брюзгина (Бахова) Фёкла Софроновна
Мать ребёнка: Бахова Аксинья
Смерть
До 1861