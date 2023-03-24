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Бахов Софрон Егорович

Место рождения

Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя

Дата рождения

1816

Дата смерти

До 1861

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Бахов Егор Кондратьевич

Мать: Бахова Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахова Аксинья

Работа или профессия
Неизвестно
Мещанин
Место жительства
Неизвестно
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Бахова) Олимпиада Софроновна

Мать ребёнка: Бахова Аксинья

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Брюзгина (Бахова) Фёкла Софроновна

Мать ребёнка: Бахова Аксинья

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Смерть
До 1861

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