Бахова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Лукерья Егоровна
Отец ребёнка: Бахов Егор Кондратьевич
Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Бахов Егор Кондратьевич
Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Бракосочетание
До 1818
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Бахов Егор Кондратьевич
Место жительства
Неизвестно
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно