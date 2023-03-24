Бахова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахова Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Лукерья Егоровна

Отец ребёнка: Бахов Егор Кондратьевич

Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
1816

Сын: Бахов Софрон Егорович

Отец ребёнка: Бахов Егор Кондратьевич

Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Бракосочетание
До 1818

Муж: Бахов Егор Кондратьевич

Рождение ребёнка
1822

Сын: Бахов Степан Егорович

Отец ребёнка: Бахов Егор Кондратьевич

Место жительства
Неизвестно
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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