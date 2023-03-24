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Бахов Егор Кондратьевич

Место рождения

Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Бахов Кондратий Васильевич

Мать: Бахова Марфа

Место жительства
Неизвестно
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Бахова) Лукерья Егоровна

Мать ребёнка: Бахова Прасковья

Рождение ребёнка
1816

Сын: Бахов Софрон Егорович

Мать ребёнка: Бахова Прасковья

Бракосочетание
До 1818

Жена: Бахова Прасковья

Рождение ребёнка
1822

Сын: Бахов Степан Егорович

Мать ребёнка: Бахова Прасковья

Смерть
Неизвестно

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