Бахов Егор Кондратьевич
Место рожденияШушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Бахов Кондратий Васильевич
Мать: Бахова Марфа
Место жительства
Неизвестно
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Бахова) Лукерья Егоровна
Мать ребёнка: Бахова Прасковья
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Бахова Прасковья
Бракосочетание
До 1818
Жена: Бахова Прасковья
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Бахова Прасковья
Смерть
Неизвестно