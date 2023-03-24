Бахова Марфа
Место рожденияШушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Бахов Кондратий Васильевич
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Садовская (Бахова) Мария Кондратьевна
Отец ребёнка: Бахов Кондратий Васильевич
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Бахова) Васса Кондратьевна
Отец ребёнка: Бахов Кондратий Васильевич
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Бахова) Ефимия Кондратьевна
Отец ребёнка: Бахов Кондратий Васильевич
Рождение ребёнка
1798
Дочь: (Бахова) Василиса Кондратьевна
Отец ребёнка: Бахов Кондратий Васильевич
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Бахов Кондратий Васильевич
Смерть
Неизвестно