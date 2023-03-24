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Бахова Марфа

Место рождения

Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахов Кондратий Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1786

Сын: Бахов Егор Кондратьевич

Отец ребёнка: Бахов Кондратий Васильевич

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Садовская (Бахова) Мария Кондратьевна

Отец ребёнка: Бахов Кондратий Васильевич

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Бахова) Васса Кондратьевна

Отец ребёнка: Бахов Кондратий Васильевич

Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Бахова) Ефимия Кондратьевна

Отец ребёнка: Бахов Кондратий Васильевич

Рождение ребёнка
1798

Дочь: (Бахова) Василиса Кондратьевна

Отец ребёнка: Бахов Кондратий Васильевич

Рождение ребёнка
1799

Сын: Бахов Иван Кондратьевич

Отец ребёнка: Бахов Кондратий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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