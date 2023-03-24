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Бахов Иван Кондратьевич

Место рождения

Шушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Бахов Кондратий Васильевич

Мать: Бахова Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахова Лукерья (Гликерья)

Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Бахова) Вера Ивановна

Мать ребёнка: Бахова Лукерья (Гликерья)

Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Бахова) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Бахова Лукерья (Гликерья)

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1829

Сын: Бахов Константин Иванович

Мать ребёнка: Бахова Лукерья (Гликерья)

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Бахова) Фёкла Ивановна

Мать ребёнка: Бахова Лукерья (Гликерья)

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1837

Сын: Бахов Александр Иванович

Мать ребёнка: Бахова Лукерья (Гликерья)

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1842

Сын: Бахов Тихон Иванович

Мать ребёнка: Бахова Лукерья (Гликерья)

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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