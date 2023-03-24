Бахов Иван Кондратьевич
Место рожденияШушенская вол., Минусинский уезд, Енисейская губ., Российская Империя
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Бахов Кондратий Васильевич
Мать: Бахова Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Бахова) Вера Ивановна
Мать ребёнка: Бахова Лукерья (Гликерья)
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Бахова) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Бахова Лукерья (Гликерья)
Рождение ребёнка
1829
Сын: Бахов Константин Иванович
Мать ребёнка: Бахова Лукерья (Гликерья)
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Бахова) Фёкла Ивановна
Мать ребёнка: Бахова Лукерья (Гликерья)
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Бахова Лукерья (Гликерья)
Рождение ребёнка
1842
Сын: Бахов Тихон Иванович
Мать ребёнка: Бахова Лукерья (Гликерья)
Смерть
Неизвестно