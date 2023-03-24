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Бахова Лукерья (Гликерья)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахов Иван Кондратьевич

Место жительства
Неизвестно
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Бахова) Вера Ивановна

Отец ребёнка: Бахов Иван Кондратьевич

Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Бахова) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Бахов Иван Кондратьевич

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1829

Сын: Бахов Константин Иванович

Отец ребёнка: Бахов Иван Кондратьевич

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Бахова) Фёкла Ивановна

Отец ребёнка: Бахов Иван Кондратьевич

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1837

Сын: Бахов Александр Иванович

Отец ребёнка: Бахов Иван Кондратьевич

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1842

Сын: Бахов Тихон Иванович

Отец ребёнка: Бахов Иван Кондратьевич

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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