Бахова Лукерья (Гликерья)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Бахова) Вера Ивановна
Отец ребёнка: Бахов Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Бахова) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Бахов Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Бахов Константин Иванович
Отец ребёнка: Бахов Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Бахова) Фёкла Ивановна
Отец ребёнка: Бахов Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Бахов Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Бахов Тихон Иванович
Отец ребёнка: Бахов Иван Кондратьевич
Смерть
Неизвестно