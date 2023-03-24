Бахова Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Бахова) Олимпиада Софроновна
Отец ребёнка: Бахов Софрон Егорович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Брюзгина (Бахова) Фёкла Софроновна
Отец ребёнка: Бахов Софрон Егорович
Смерть
Неизвестно