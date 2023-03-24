Бахова Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахова Аксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахов Софрон Егорович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Бахова) Олимпиада Софроновна

Отец ребёнка: Бахов Софрон Егорович

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Брюзгина (Бахова) Фёкла Софроновна

Отец ребёнка: Бахов Софрон Егорович

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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