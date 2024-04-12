Волоскова (Некрасова) Акулина Ионина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волоскова (Некрасова) Акулина Ионина

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Некрасов Иона Миронович

Мать: Агрипина Андреевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.04.1852

Сын: Волосков Николай Алексеев

Отец ребёнка: Волосков Алексей Гаврилов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волосков Алексей Гаврилов

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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