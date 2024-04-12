Волосков Алексей Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волосков Алексей Гаврилов

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
28.04.1852

Сын: Волосков Николай Алексеев

Мать ребёнка: Волоскова Акулина Ионина

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волоскова Акулина Ионина

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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