Волосков Алексей Гаврилов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.04.1852
Сын: Волосков Николай Алексеев
Мать ребёнка: Волоскова Акулина Ионина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волоскова Акулина Ионина
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно