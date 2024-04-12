Некрасов Иона Миронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасов Иона Миронович

Некрасов Иона Миронович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

05.11.1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1795

Отец: Мирон Акимов

Мать: Афимья Петровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Некрасова Надежда Ионина

Мать ребёнка: Агрипина Андреевна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Елена Ионина

Мать ребёнка: Агрипина Андреевна

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Марья Ионина

Мать ребёнка: Агрипина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волоскова Акулина Ионина

Мать ребёнка: Агрипина Андреевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипина Андреевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close