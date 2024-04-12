Некрасов Иона Миронович
Место рождения
Дата рождения05.11.1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1795
Отец: Мирон Акимов
Мать: Афимья Петровна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Некрасова Надежда Ионина
Мать ребёнка: Агрипина Андреевна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Елена Ионина
Мать ребёнка: Агрипина Андреевна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Марья Ионина
Мать ребёнка: Агрипина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волоскова Акулина Ионина
Мать ребёнка: Агрипина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипина Андреевна
Смерть
Неизвестно