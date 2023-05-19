Агрипина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Некрасова Надежда Ионина
Отец ребёнка: Некрасов Иона Миронович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Елена Ионина
Отец ребёнка: Некрасов Иона Миронович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Марья Ионина
Отец ребёнка: Некрасов Иона Миронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волоскова Акулина Ионина
Отец ребёнка: Некрасов Иона Миронович
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно