Агрипина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрипина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Некрасова Надежда Ионина

Отец ребёнка: Некрасов Иона Миронович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Елена Ионина

Отец ребёнка: Некрасов Иона Миронович

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Марья Ионина

Отец ребёнка: Некрасов Иона Миронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волоскова Акулина Ионина

Отец ребёнка: Некрасов Иона Миронович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Иона Миронович

Смерть
Неизвестно
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