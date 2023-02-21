Блинов Дементей Пантелеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Дементей Пантелеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Блинов Панка Панкратович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1668 ст.

Сын: Блинов Михайло Дементьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1674 ст.

Сын: Блинов Микишка Дементьевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
починок над Кырмыжем против Меринского починка словет Кудринской
Смерть
Неизвестно
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