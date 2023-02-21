Блинов Дементей Пантелеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Блинов Панка Панкратович
Рождение ребёнка
1668 ст.
Сын: Блинов Михайло Дементьевич
Рождение ребёнка
1674 ст.
Сын: Блинов Микишка Дементьевич
Место жительства
Неизвестно
починок над Кырмыжем против Меринского починка словет Кудринской
Смерть
Неизвестно