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Блинов Панка Панкратович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1632

Дата смерти

После 1706 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1632

Отец: Блинов Панка Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1672 ст.

Сын: Блинов Федор Пантелеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Дементей Пантелеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Павел Пантелеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Давыд Пантелеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1706 ст.
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