Блинов Панка Панкратович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1632
Дата смертиПосле 1706 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1632
Отец: Блинов Панка Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1672 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блинов Дементей Пантелеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1706 ст.