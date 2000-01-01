Блинов Павел Пантелеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинов Павел Пантелеевич

Блинов Павел Пантелеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Блинов Панка Панкратович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1667 ст.

Сын: Блинов Василей Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1671 ст.

Сын: Блинов Конашка Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1676 ст.

Сын: Блинов Мишка Павлович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
займище Зюзинское
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close