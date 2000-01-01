Блинов Павел Пантелеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Блинов Панка Панкратович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1667 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1671 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1676 ст.
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
займище Зюзинское
Смерть
Неизвестно