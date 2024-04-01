Каленин Степан Уряд. 3 Кл.Р.Медвежьего Севастьянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаленин Степан Уряд. 3 Кл.Р.Медвежьего Севастьянов

Каленин Степан Уряд. 3 Кл.Р.Медвежьего Севастьянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коленин Севастиан Казак Р.Медвежьего Гаврилов

Мать: Коленина Матрона Филипова

Бракосочетание
06.11.1823

Жена: Каленина Авдотья Федорова

м. 20 ж. 18
Бракосочетание
03.07.1836

Жена: Каленина Марфа Ii Жена Саввина

Рождение ребёнка
22.12.1847

Дочь: Евгения Стефанова

Мать ребёнка: Каленина Марфа Ii Жена Саввина

Рождение ребёнка
13.11.1851

Дочь: Стефанида Стефанова

Мать ребёнка: Каленина Марфа Ii Жена Саввина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close