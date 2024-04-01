Каленина (Буторина) Марфа Ii Жена Саввина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каленина (Буторина) Марфа Ii Жена Саввина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Буторин Савва Пятдснк Р. Камышлова Максимов

Мать: Буторина Анна Гаврилова

Бракосочетание
03.07.1836

Муж: Каленин Степан Уряд. 3 Кл.Р.Медвежьего Севастьянов

Рождение ребёнка
22.12.1847

Дочь: Евгения Стефанова

Отец ребёнка: Каленин Степан Уряд. 3 Кл.Р.Медвежьего Севастьянов

Рождение ребёнка
13.11.1851

Дочь: Стефанида Стефанова

Отец ребёнка: Каленин Степан Уряд. 3 Кл.Р.Медвежьего Севастьянов

Смерть
Неизвестно
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