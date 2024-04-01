Каленина (Буторина) Марфа Ii Жена Саввина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
03.07.1836
Рождение ребёнка
22.12.1847
Дочь: Евгения Стефанова
Отец ребёнка: Каленин Степан Уряд. 3 Кл.Р.Медвежьего Севастьянов
Рождение ребёнка
13.11.1851
Дочь: Стефанида Стефанова
Отец ребёнка: Каленин Степан Уряд. 3 Кл.Р.Медвежьего Севастьянов
Смерть
Неизвестно