Коленина (Нагавкина) Матрона Филипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Бракосочетание
14.02.1791
Крестьянская дочь красноярской волости деревни Бар?
Рождение ребёнка
10.12.1791
Дочь: Настасья Севастианова
Отец ребёнка: Коленин Севастиан Казак Р.Медвежьего Гаврилов
Рождение ребёнка
1792
Сын: Коленин Алексей Севастианов
Отец ребёнка: Коленин Севастиан Казак Р.Медвежьего Гаврилов
Рождение ребёнка
1796
Сын: Коленин Василий Севастианов
Отец ребёнка: Коленин Севастиан Казак Р.Медвежьего Гаврилов
Рождение ребёнка
04.04.1798
Сын: Коленин Георгий Севастианов
Отец ребёнка: Коленин Севастиан Казак Р.Медвежьего Гаврилов
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Настасья Севастианова
Отец ребёнка: Коленин Севастиан Казак Р.Медвежьего Гаврилов
Рождение ребёнка
28.10.1799
Дочь: Параскева Севастианова
Отец ребёнка: Коленин Севастиан Казак Р.Медвежьего Гаврилов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно