Коленина (Нагавкина) Матрона Филипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоленина (Нагавкина) Матрона Филипова

Коленина (Нагавкина) Матрона Филипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Нагавкин Филипп Крест. Д. Берневой, Красноярской Волости Яковлев

Мать: Нагавкина Анастасия Ильина

Бракосочетание
14.02.1791

Муж: Коленин Севастиан Казак Р.Медвежьего Гаврилов

Крестьянская дочь красноярской волости деревни Бар?
Рождение ребёнка
10.12.1791

Дочь: Настасья Севастианова

Отец ребёнка: Коленин Севастиан Казак Р.Медвежьего Гаврилов

Рождение ребёнка
1792

Сын: Коленин Алексей Севастианов

Отец ребёнка: Коленин Севастиан Казак Р.Медвежьего Гаврилов

Рождение ребёнка
1796

Сын: Коленин Василий Севастианов

Отец ребёнка: Коленин Севастиан Казак Р.Медвежьего Гаврилов

Рождение ребёнка
04.04.1798

Сын: Коленин Георгий Севастианов

Отец ребёнка: Коленин Севастиан Казак Р.Медвежьего Гаврилов

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Настасья Севастианова

Отец ребёнка: Коленин Севастиан Казак Р.Медвежьего Гаврилов

Рождение ребёнка
28.10.1799

Дочь: Параскева Севастианова

Отец ребёнка: Коленин Севастиан Казак Р.Медвежьего Гаврилов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каленин Степан Уряд. 3 Кл.Р.Медвежьего Севастьянов

Отец ребёнка: Коленин Севастиан Казак Р.Медвежьего Гаврилов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close