Акулина Никифорова
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Ефимов
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Василий Ефимов
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Василий Ефимов
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Евфимия Васильева
Отец ребёнка: Василий Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Чубакова (Чихачева) Марфа Васильева
Отец ребёнка: Василий Ефимов
Смерть
Неизвестно