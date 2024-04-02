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Акулина Никифорова

Место рождения

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1815 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Ефимов

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Чихачев Федор Васильев

Отец ребёнка: Василий Ефимов

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Чихачев Карп Васильев

Отец ребёнка: Василий Ефимов

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Евфимия Васильева

Отец ребёнка: Василий Ефимов

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Чубакова (Чихачева) Марфа Васильева

Отец ребёнка: Василий Ефимов

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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