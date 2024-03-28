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Чихачев Карп Васильев

Место рождения

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

21.02.1886

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Василий Ефимов

Мать: Акулина Никифорова

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Петрова

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.06.1864

Сын: Чихачев Евсевий Карпов

Мать ребёнка: Мария Петрова

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.06.1865

Сын: Чихачев Тимофей Карпов

Мать ребёнка: Мария Петрова

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемник Марфа Васильева
Рождение ребёнка
28.04.1868

Сын: Чихачев Афанасий Карпов

Мать ребёнка: Мария Петрова

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемник Павел Архипов, Марфа Васильева
Рождение ребёнка
10.04.1871

Сын: Чихачев Семен Карпов

Мать ребёнка: Мария Петрова

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемник Павел Архипов, Марфа Васильева
Рождение ребёнка
04.06.1874

Сын: Чихачев Илья Карпов

Мать ребёнка: Мария Петрова

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемник Павел Архипов, Марфа Васильева
Рождение ребёнка
07.01.1877

Сын: Чихачев Павел Карпов

Мать ребёнка: Мария Петрова

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприменик Евфимия Васильева
Смерть
21.02.1886
Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Умер в 40 лет от водяной

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