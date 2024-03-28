Чихачев Карп Васильев
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смерти21.02.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Василий Ефимов
Мать: Акулина Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Петрова
Рождение ребёнка
14.06.1864
Мать ребёнка: Мария Петрова
Рождение ребёнка
02.06.1865
Мать ребёнка: Мария Петрова
Восприемник Марфа Васильева
Рождение ребёнка
28.04.1868
Мать ребёнка: Мария Петрова
Восприемник Павел Архипов, Марфа Васильева
Рождение ребёнка
10.04.1871
Сын: Чихачев Семен Карпов
Мать ребёнка: Мария Петрова
Восприемник Павел Архипов, Марфа Васильева
Рождение ребёнка
04.06.1874
Сын: Чихачев Илья Карпов
Мать ребёнка: Мария Петрова
Восприемник Павел Архипов, Марфа Васильева
Рождение ребёнка
07.01.1877
Сын: Чихачев Павел Карпов
Мать ребёнка: Мария Петрова
Восприменик Евфимия Васильева
Смерть
21.02.1886
Умер в 40 лет от водяной