Чихачев Федор Васильев
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Василий Ефимов
Мать: Акулина Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодора Никитина
Рождение ребёнка
1860
Дочь: (Чихачева) Ирина Федорова
Мать ребёнка: Феодора Никитина
Рождение ребёнка
06.03.1863
Мать ребёнка: Феодора Никитина
Восприемники Яков Евдокимов, Анна Кирикова
Бракосочетание
04.11.1866
Жена: Елена Ермилова
30 лет и 32 года. Вдовая Ратничиха вторым браком. Поручители Архип Ефимов, Исидор Никаноров, Петр Яковлев, Карп Васильев
Смерть
Неизвестно