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Чихачев Федор Васильев

Место рождения

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Василий Ефимов

Мать: Акулина Никифорова

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодора Никитина

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: (Чихачева) Ирина Федорова

Мать ребёнка: Феодора Никитина

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.03.1863

Сын: Чихачев Никифор Федоров

Мать ребёнка: Феодора Никитина

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Яков Евдокимов, Анна Кирикова
Бракосочетание
04.11.1866

Жена: Елена Ермилова

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
30 лет и 32 года. Вдовая Ратничиха вторым браком. Поручители Архип Ефимов, Исидор Никаноров, Петр Яковлев, Карп Васильев
Смерть
Неизвестно

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