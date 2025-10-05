Рогожина Мария Иосифовна (Осиповна) Около 1847 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Рогожина Мария Иосифовна (Осиповна)

Автор
КК
Косенко К.

женский, родилась Около 1847 ст.

умерла 06.01.1883 ст., Москва, город федерального значения Москва

Отец
Иосиф ИвановичНеизвестно г.р.
Супруги
Рогожин Михаил ЛеонтьевичОколо 1844 ст. г.р.
Дети
Рогожин Николай МихайловичОколо ?.08.1866 ст. г.р.
Рогожин Пётр Михайлович05.09.1867 ст. г.р.
Показать еще 4
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847 ст.

Отец: Иосиф Иванович

Мать: не указана

https://yandex.ru/archive/catalog/b3fa5d84-0bf3-438b-8391-b9eebf053a0d/499?center=2277+3014

Бракосочетание
08.11.1865 ст.

Муж: Рогожин Михаил Леонтьевич

https://yandex.ru/archive/catalog/b3fa5d84-0bf3-438b-8391-b9eebf053a0d/499?center=1358+3077

Рождение ребёнка
Около ?.08.1866 ст.

Сын: Рогожин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Рогожин Михаил Леонтьевич

https://yandex.ru/archive/catalog/5c78bb22-bfc5-4192-82d8-6a622abeb173/73?center=1295+1867

Рождение ребёнка
05.09.1867 ст.

Сын: Рогожин Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Рогожин Михаил Леонтьевич

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/5c78bb22-bfc5-4192-82d8-6a622abeb173/90?center=909+1842

Рождение ребёнка
Около 30.12.1871 ст.

Дочь: Рогожина Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Рогожин Михаил Леонтьевич

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/5c78bb22-bfc5-4192-82d8-6a622abeb173/265?center=794+3056

Рождение ребёнка
27.02.1873 ст.

Сын: Рогожин Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Рогожин Михаил Леонтьевич

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/fe204cda-a8f7-43ed-b75f-5b54c64a97e5/511?center=934+1218

Рождение ребёнка
27.02.1873 ст.

Сын: Рогожин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Рогожин Михаил Леонтьевич

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/fe204cda-a8f7-43ed-b75f-5b54c64a97e5/511?center=934+1218

Рождение ребёнка
05.01.1883 ст.

Сын: Рогожин Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Рогожин Михаил Леонтьевич

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/dbf7146a-b308-4246-842c-2730a915bcbb/196?center=1109+1193

Смерть
06.01.1883 ст.
Москва, город федерального значения Москва

После родов https://yandex.ru/archive/catalog/dbf7146a-b308-4246-842c-2730a915bcbb/224?center=1785+2669

Мы используем куки для улучшения работы сайта.