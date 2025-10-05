Рогожина Мария Иосифовна (Осиповна)
женский, родилась Около 1847 ст.
умерла 06.01.1883 ст., Москва, город федерального значения Москва
ОтецИосиф ИвановичНеизвестно г.р.
Супруги
Рогожин Михаил ЛеонтьевичОколо 1844 ст. г.р.
Дети
Рогожин Николай МихайловичОколо ?.08.1866 ст. г.р.
Рогожин Пётр Михайлович05.09.1867 ст. г.р.Показать еще 4
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847 ст.
Отец: Иосиф Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1865 ст.
Рождение ребёнка
Около ?.08.1866 ст.
Сын: Рогожин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Рогожин Михаил Леонтьевич
Рождение ребёнка
05.09.1867 ст.
Отец ребёнка: Рогожин Михаил Леонтьевич
Рождение ребёнка
Около 30.12.1871 ст.
Дочь: Рогожина Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Рогожин Михаил Леонтьевич
Рождение ребёнка
27.02.1873 ст.
Сын: Рогожин Евгений Михайлович
Отец ребёнка: Рогожин Михаил Леонтьевич
Рождение ребёнка
27.02.1873 ст.
Сын: Рогожин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Рогожин Михаил Леонтьевич
Рождение ребёнка
05.01.1883 ст.
Сын: Рогожин Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Рогожин Михаил Леонтьевич
Смерть
06.01.1883 ст.
https://yandex.ru/archive/catalog/b3fa5d84-0bf3-438b-8391-b9eebf053a0d/499?center=2277+3014