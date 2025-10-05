Рогожин Георгий Михайлович 05.01.1883 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Рогожин Георгий Михайлович

Автор
КК
Косенко К.

мужской, родился 05.01.1883 ст., Москва, город федерального значения Москва

умер 05.01.1883 ст., Москва, город федерального значения Москва

Отец
Рогожин Михаил ЛеонтьевичОколо 1844 ст. г.р.
Мать
Рогожина Мария Иосифовна (Осиповна)Около 1847 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1883 ст.

Отец: Рогожин Михаил Леонтьевич

Мать: Рогожина Мария Иосифовна (Осиповна)

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/dbf7146a-b308-4246-842c-2730a915bcbb/196?center=1109+1193

Смерть
05.01.1883 ст.
Москва, город федерального значения Москва

Слаборожденный https://yandex.ru/archive/catalog/dbf7146a-b308-4246-842c-2730a915bcbb/224?center=1802+1621

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