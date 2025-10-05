Рогожин Георгий Михайлович
мужской, родился 05.01.1883 ст., Москва, город федерального значения Москва
умер 05.01.1883 ст., Москва, город федерального значения Москва
ОтецРогожин Михаил ЛеонтьевичОколо 1844 ст. г.р.
МатьРогожина Мария Иосифовна (Осиповна)Около 1847 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
05.01.1883 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
05.01.1883 ст.
Москва, город федерального значения Москва
https://yandex.ru/archive/catalog/dbf7146a-b308-4246-842c-2730a915bcbb/196?center=1109+1193