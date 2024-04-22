Гангеева (Юркина) Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гангеева (Юркина) Настасья

Место рождения

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Юркин Степан

Мать: Юркина Параскева

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
23.12.1882

Сын: Гангеев Евфимий

Отец ребёнка: Гангеев Артемий

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
26.12.1885

Дочь: Анисья

Отец ребёнка: Гангеев Артемий

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Гангеев Артемий

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
27.07.1888

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Гангеев Артемий

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
14.08.1891

Дочь: Пахомов Васса

Отец ребёнка: Гангеев Артемий

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
24.03.1894

Сын: Гангеев Илларион

Отец ребёнка: Гангеев Артемий

Мордовская Асср, Кочкуровский Р-Н
Смерть
Неизвестно
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