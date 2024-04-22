Гангеева (Юркина) Настасья
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Юркин Степан
Мать: Юркина Параскева
Рождение ребёнка
23.12.1882
Сын: Гангеев Евфимий
Отец ребёнка: Гангеев Артемий
Рождение ребёнка
26.12.1885
Дочь: Анисья
Отец ребёнка: Гангеев Артемий
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Гангеев Артемий
Рождение ребёнка
27.07.1888
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Гангеев Артемий
Рождение ребёнка
14.08.1891
Дочь: Пахомов Васса
Отец ребёнка: Гангеев Артемий
Рождение ребёнка
24.03.1894
Сын: Гангеев Илларион
Отец ребёнка: Гангеев Артемий
Мордовская Асср, Кочкуровский Р-Н
Смерть
Неизвестно