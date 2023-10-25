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Гангеев Илларион

Место рождения

Мордовская Асср, Кочкуровский Р-Н

Дата рождения

24.03.1894

Дата смерти

03.03.1945

Пол

Мужской

Отец

Мать

1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1894

Отец: Гангеев Артемий

Мать: Гангеева Настасья

Мордовская Асср, Кочкуровский Р-Н
Военная служба
20.12.1942
Кочкуровский Рвк, Мордовская Асср, Кочкуровский Р-Н
Смерть
03.03.1945
Похороны
Неизвестно
Калининградская Обл., Россия
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