Гангеев Илларион
Место рожденияМордовская Асср, Кочкуровский Р-Н
Дата рождения24.03.1894
Дата смерти03.03.1945
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1894
Отец: Гангеев Артемий
Мать: Гангеева Настасья
Мордовская Асср, Кочкуровский Р-Н
Военная служба
20.12.1942
Кочкуровский Рвк, Мордовская Асср, Кочкуровский Р-Н
Смерть
03.03.1945
Похороны
Неизвестно
Калининградская Обл., Россия