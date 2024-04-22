Гангеев Артемий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гангеев Артемий

Место рождения

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
23.12.1882

Сын: Гангеев Евфимий

Мать ребёнка: Гангеева Настасья

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
26.12.1885

Дочь: Анисья

Мать ребёнка: Гангеева Настасья

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Гангеева Настасья

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
27.07.1888

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Гангеева Настасья

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
14.08.1891

Дочь: Пахомов Васса

Мать ребёнка: Гангеева Настасья

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
24.03.1894

Сын: Гангеев Илларион

Мать ребёнка: Гангеева Настасья

Мордовская Асср, Кочкуровский Р-Н
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