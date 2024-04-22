Гангеев Артемий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.12.1882
Сын: Гангеев Евфимий
Мать ребёнка: Гангеева Настасья
Рождение ребёнка
26.12.1885
Дочь: Анисья
Мать ребёнка: Гангеева Настасья
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Гангеева Настасья
Рождение ребёнка
27.07.1888
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Гангеева Настасья
Рождение ребёнка
14.08.1891
Дочь: Пахомов Васса
Мать ребёнка: Гангеева Настасья
Рождение ребёнка
24.03.1894
Сын: Гангеев Илларион
Мать ребёнка: Гангеева Настасья
Мордовская Асср, Кочкуровский Р-Н