Юркина Параскева
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смерти18.05.1919
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Гангеева Настасья
Отец ребёнка: Юркин Степан
Рождение ребёнка
1860
Сын: Юркин Иван
Отец ребёнка: Юркин Степан
Рождение ребёнка
17.05.1864
Сын: Юркин Никита
Отец ребёнка: Юркин Степан
Рождение ребёнка
22.03.1871
Дочь: Вешняков Матрона
Отец ребёнка: Юркин Степан
Рождение ребёнка
1874
Сын: Юркин Леонтий
Отец ребёнка: Юркин Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юркин Степан
Смерть
18.05.1919