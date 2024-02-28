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Юркина Параскева

Место рождения

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1835

Дата смерти

18.05.1919

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Андрей

Мать: не указана

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Гангеева Настасья

Отец ребёнка: Юркин Степан

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1860

Сын: Юркин Иван

Отец ребёнка: Юркин Степан

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
17.05.1864

Сын: Юркин Никита

Отец ребёнка: Юркин Степан

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
22.03.1871

Дочь: Вешняков Матрона

Отец ребёнка: Юркин Степан

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1874

Сын: Юркин Леонтий

Отец ребёнка: Юркин Степан

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юркин Степан

Смерть
18.05.1919
Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
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