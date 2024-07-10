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Воронцов Дмитрий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1890 ст.

Дата смерти

До 1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1890 ст.

Отец: Воронцов Василий Васильевич

Мать: Воронцова Евфросинья Евстафьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нежегольская (Воронцова) Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Воронцова (Дукс) Елена Прокофьевна

Рождение ребёнка
09.08.1913

Дочь: Воронцова Любовь Дмитриевна

Мать ребёнка: Воронцова (Дукс) Елена Прокофьевна

Рождение ребёнка
09.09.1914 ст.

Сын: Воронцов Виктор Дмитриевич

Мать ребёнка: Воронцова (Дукс) Елена Прокофьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.10.1917

Сын: Воронцов Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Воронцова (Дукс) Елена Прокофьевна

Рождение ребёнка
23.02.1923

Сын: Воронцов Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Воронцова (Дукс) Елена Прокофьевна

Рождение ребёнка
18.07.1924

Сын: Воронцов Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Воронцова (Дукс) Елена Прокофьевна

Смерть
До 1942

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