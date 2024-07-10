Воронцов Дмитрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1890 ст.
Дата смертиДо 1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1890 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нежегольская (Воронцова) Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: Воронцова (Дукс) Елена Прокофьевна
Рождение ребёнка
09.08.1913
Дочь: Воронцова Любовь Дмитриевна
Мать ребёнка: Воронцова (Дукс) Елена Прокофьевна
Рождение ребёнка
09.09.1914 ст.
Сын: Воронцов Виктор Дмитриевич
Мать ребёнка: Воронцова (Дукс) Елена Прокофьевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.10.1917
Сын: Воронцов Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Воронцова (Дукс) Елена Прокофьевна
Рождение ребёнка
23.02.1923
Сын: Воронцов Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Воронцова (Дукс) Елена Прокофьевна
Рождение ребёнка
18.07.1924
Сын: Воронцов Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Воронцова (Дукс) Елена Прокофьевна
Смерть
До 1942