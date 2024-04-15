Воронцова (Дукс) Елена Прокофьевна
Место рождения
Дата рождения03.06.1893
Дата смерти28.08.1963
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1893
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нежегольская (Воронцова) Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Воронцов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
09.08.1913
Дочь: Воронцова Любовь Дмитриевна
Отец ребёнка: Воронцов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
09.09.1914 ст.
Сын: Воронцов Виктор Дмитриевич
Отец ребёнка: Воронцов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
26.10.1917
Сын: Воронцов Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Воронцов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
23.02.1923
Сын: Воронцов Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Воронцов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
18.07.1924
Сын: Воронцов Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Воронцов Дмитрий Васильевич
Смерть
28.08.1963