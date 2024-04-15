Воронцова (Дукс) Елена Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронцова (Дукс) Елена Прокофьевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

03.06.1893

Дата смерти

28.08.1963

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1893

Отец: Дукс Прокофий Кузьмич

Мать: Дукс Параскева Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нежегольская (Воронцова) Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Воронцов Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
09.08.1913

Дочь: Воронцова Любовь Дмитриевна

Отец ребёнка: Воронцов Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
09.09.1914 ст.

Сын: Воронцов Виктор Дмитриевич

Отец ребёнка: Воронцов Дмитрий Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.10.1917

Сын: Воронцов Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Воронцов Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
23.02.1923

Сын: Воронцов Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Воронцов Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
18.07.1924

Сын: Воронцов Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Воронцов Дмитрий Васильевич

Смерть
28.08.1963

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