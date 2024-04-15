Дукс Прокофий Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дукс Прокофий Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузьма Дукс

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дукс Василий Прокофьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дукс Параскева Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дукс Иван Прокофьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1893

Дочь: Воронцова (Дукс) Елена Прокофьевна

Мать ребёнка: Дукс Параскева Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.10.1895

Сын: Дукс Дмитрий Прокопьевич

Мать ребёнка: Дукс Параскева Александровна

Рождение ребёнка
20.03.1896

Сын: Дукс Александр Прокофьевич

Мать ребёнка: Дукс Параскева Александровна

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