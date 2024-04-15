Дукс Прокофий Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузьма Дукс
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1893
Дочь: Воронцова (Дукс) Елена Прокофьевна
Мать ребёнка: Дукс Параскева Александровна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.10.1895
Мать ребёнка: Дукс Параскева Александровна
Рождение ребёнка
20.03.1896
Сын: Дукс Александр Прокофьевич
Мать ребёнка: Дукс Параскева Александровна