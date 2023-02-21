Muchnik Itsik Itskhak — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Muchnik Itsik Itskhak

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1760 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1799 г.р.

Дети

1811 г.р.
1820 г.р.
1825 г.р.
1828 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Muchnik Abram

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Muchnik El Elya

Мать ребёнка: Muchnik ?

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Rukhlya

Мать ребёнка: Muchnik Ginda

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
1825

Сын: Muchnik Yankel

Мать ребёнка: Muchnik Ginda

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
1828

Сын: Muchnik Leyba

Мать ребёнка: Muchnik Ginda

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Muchnik ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Muchnik Ginda

Смерть
Неизвестно
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