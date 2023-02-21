Muchnik Itsik Itskhak
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Muchnik Abram
Рождение ребёнка
1811
Сын: Muchnik El Elya
Мать ребёнка: Muchnik ?
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Rukhlya
Мать ребёнка: Muchnik Ginda
Рождение ребёнка
1825
Сын: Muchnik Yankel
Мать ребёнка: Muchnik Ginda
Рождение ребёнка
1828
Сын: Muchnik Leyba
Мать ребёнка: Muchnik Ginda
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Muchnik ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Muchnik Ginda
Смерть
Неизвестно