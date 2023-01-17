Muchnik Ginda — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиMuchnik Ginda

Muchnik Ginda

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1790 г.р.

Дети

1820 г.р.
1825 г.р.
1828 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Rukhlya

Отец ребёнка: Muchnik Itsik Itskhak

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
1825

Сын: Muchnik Yankel

Отец ребёнка: Muchnik Itsik Itskhak

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
1828

Сын: Muchnik Leyba

Отец ребёнка: Muchnik Itsik Itskhak

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Muchnik Itsik Itskhak

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close