Muchnik Ginda
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Rukhlya
Отец ребёнка: Muchnik Itsik Itskhak
Рождение ребёнка
1825
Сын: Muchnik Yankel
Отец ребёнка: Muchnik Itsik Itskhak
Рождение ребёнка
1828
Сын: Muchnik Leyba
Отец ребёнка: Muchnik Itsik Itskhak
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно