Чекишев Самойло Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Чикишев Артемий
Рождение ребёнка
1820
Рождение ребёнка
1825
Рождение ребёнка
1827
Рождение ребёнка
1830
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Домна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно