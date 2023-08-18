Чекишев Роман Самойлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Евгения Романовна
Мать ребёнка: Чекишева Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Чекишева Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Федора Романовна
Мать ребёнка: Чекишева Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чекишева Анна Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно