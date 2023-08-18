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Чекишев Роман Самойлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Чекишев Самойло Артемьевич

Мать: Чекишева Афросинья или Апросинья Семеновна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Евгения Романовна

Мать ребёнка: Чекишева Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Чекишев Иван Романович

Мать ребёнка: Чекишева Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Федора Романовна

Мать ребёнка: Чекишева Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чекишева Анна Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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