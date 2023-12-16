Чекишева Афросинья (Апросинья Евпраксея) (Апросинья, Евпраксея) Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Чекишев Алексей Самойлович
Отец ребёнка: Чекишев Самойло Артемьевич
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Устинья Самойловна
Отец ребёнка: Чекишев Самойло Артемьевич
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Чекишев Самойло Артемьевич
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Чекишев Самойло Артемьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно