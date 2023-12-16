Чекишева Афросинья (Апросинья Евпраксея) (Апросинья, Евпраксея) Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекишева Афросинья (Апросинья Евпраксея) (Апросинья, Евпраксея) Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Чекишев Алексей Самойлович

Отец ребёнка: Чекишев Самойло Артемьевич

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Устинья Самойловна

Отец ребёнка: Чекишев Самойло Артемьевич

Рождение ребёнка
1827

Сын: Чекишев Ефим Самойлович

Отец ребёнка: Чекишев Самойло Артемьевич

Рождение ребёнка
1830

Сын: Чекишев Роман Самойлович

Отец ребёнка: Чекишев Самойло Артемьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекишев Самойло Артемьевич

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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