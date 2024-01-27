Долговенко (Родионова) Ольга Яковлевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1922
Дата смерти1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Родионов Яков Иванович
Мать: Родионова Анастасия
Россия
Рождение ребёнка
29.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Долговенко Георгий А.
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Долговенко Георгий А.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1985