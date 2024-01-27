Долговенко (Родионова) Ольга Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долговенко (Родионова) Ольга Яковлевна

Место рождения

Россия

Дата рождения

1922

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

1920 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Родионов Яков Иванович

Мать: Родионова Анастасия

Россия
Рождение ребёнка
29.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Долговенко Георгий А.

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Долговенко Георгий А.

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долговенко Георгий А.

Смерть
1985
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