Долговенко Георгий А.
Место рожденияРоссия
Дата рождения1920
Дата смерти1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
29.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Долговенко Ольга Яковлевна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Долговенко Ольга Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1985