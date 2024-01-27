Долговенко Георгий А. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолговенко Георгий А.

Долговенко Георгий А.

avatar

Место рождения

Россия

Дата рождения

1920

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
29.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Долговенко Ольга Яковлевна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Долговенко Ольга Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долговенко Ольга Яковлевна

Смерть
1985
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close