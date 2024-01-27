Родионова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионова Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1919

Сын: Родионов Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Родионов Яков Иванович

Село Родионовка, Карская область, Зарушатский участок, Турция
https://1418museum.ru/heroes/27796261/
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Долговенко Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Родионов Яков Иванович

Россия
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Лебедева Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Родионов Яков Иванович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Варачева Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Родионов Яков Иванович

Рождение ребёнка
10.01.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Родионов Яков Иванович

с. Родионовка, Целинский район, Ростовская область, Россия
Смерть
1979
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