Новоселова (Морошкина) Екатерина Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1835
Дата смерти1880
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1835
Бракосочетание
08.01.1856
Рождение ребёнка
03.03.1857
Сын: Новоселов Николай Васильев
Отец ребёнка: Новоселов Василий Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: Сретенская (Новоселова) Прасковья Васильева
Отец ребёнка: Новоселов Василий Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Соколова (Новоселова) Ольга Васильева
Отец ребёнка: Новоселов Василий Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1866
Дочь: Филаретова (Новоселова) Александра Васильева
Отец ребёнка: Новоселов Василий Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: (Новоселова) Глафира Васильева
Отец ребёнка: Новоселов Василий Матвеев
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Белюстина (Новоселова) Анна Васильева
Отец ребёнка: Новоселов Василий Матвеев
Рождение ребёнка
03.11.1871
Дочь: Крестникова (Новоселова) Клавдия Васильева
Отец ребёнка: Новоселов Василий Матвеев
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Новоселов Василий Матвеев
Рождение ребёнка
1879
Сын: Новоселов Григорий Васильев
Отец ребёнка: Новоселов Василий Матвеев
Смерть
1880