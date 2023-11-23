Новоселова (Морошкина) Екатерина Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новоселова (Морошкина) Екатерина Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1835

Дата смерти

1880

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1835

Отец: Морошкин Андрей Лукин

Мать: Морошкина (Зыкова) Евдокия Сергеева

Бракосочетание
08.01.1856

Муж: Новоселов Василий Матвеев

Рождение ребёнка
03.03.1857

Сын: Новоселов Николай Васильев

Отец ребёнка: Новоселов Василий Матвеев

Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Сретенская (Новоселова) Прасковья Васильева

Отец ребёнка: Новоселов Василий Матвеев

Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Соколова (Новоселова) Ольга Васильева

Отец ребёнка: Новоселов Василий Матвеев

Рождение ребёнка
Около 1866

Дочь: Филаретова (Новоселова) Александра Васильева

Отец ребёнка: Новоселов Василий Матвеев

Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: (Новоселова) Глафира Васильева

Отец ребёнка: Новоселов Василий Матвеев

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Белюстина (Новоселова) Анна Васильева

Отец ребёнка: Новоселов Василий Матвеев

Рождение ребёнка
03.11.1871

Дочь: Крестникова (Новоселова) Клавдия Васильева

Отец ребёнка: Новоселов Василий Матвеев

Рождение ребёнка
1878

Сын: Новоселов Иосиф Васильев

Отец ребёнка: Новоселов Василий Матвеев

Рождение ребёнка
1879

Сын: Новоселов Григорий Васильев

Отец ребёнка: Новоселов Василий Матвеев

Смерть
1880

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