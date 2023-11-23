Белюстина (Новоселова) Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белюстина (Новоселова) Анна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

05.03.1903

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Новоселов Василий Матвеев

Мать: Новоселова (Морошкина) Екатерина Андреева

Рождение ребёнка
1890

Дочь: (Белюстина) Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Белюстин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
06.11.1891

Сын: Белюстин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Белюстин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
06.11.1891

Сын: Белюстин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Белюстин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
23.01.1895

Сын: Белюстин Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Белюстин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
21.09.1898

Дочь: Семенова (Белюстина) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Белюстин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
11.04.1901

Дочь: Градова (Белюстина) Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Белюстин Василий Васильевич

Смерть
05.03.1903

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