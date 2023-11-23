Белюстина (Новоселова) Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти05.03.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Рождение ребёнка
1890
Дочь: (Белюстина) Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Белюстин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
06.11.1891
Сын: Белюстин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Белюстин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
06.11.1891
Сын: Белюстин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Белюстин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
23.01.1895
Сын: Белюстин Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Белюстин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
21.09.1898
Дочь: Семенова (Белюстина) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Белюстин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
11.04.1901
Дочь: Градова (Белюстина) Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Белюстин Василий Васильевич
Смерть
05.03.1903