Новоселов Василий Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1830
Дата смерти04.11.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1830
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
08.01.1856
Рождение ребёнка
03.03.1857
Сын: Новоселов Николай Васильев
Мать ребёнка: Новоселова (Морошкина) Екатерина Андреева
Рождение ребёнка
Около 1859
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Соколова (Новоселова) Ольга Васильева
Мать ребёнка: Новоселова (Морошкина) Екатерина Андреева
Рождение ребёнка
Около 1866
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: (Новоселова) Глафира Васильева
Мать ребёнка: Новоселова (Морошкина) Екатерина Андреева
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Белюстина (Новоселова) Анна Васильева
Мать ребёнка: Новоселова (Морошкина) Екатерина Андреева
Рождение ребёнка
03.11.1871
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Новоселова (Морошкина) Екатерина Андреева
Рождение ребёнка
1879
Сын: Новоселов Григорий Васильев
Мать ребёнка: Новоселова (Морошкина) Екатерина Андреева
Смерть
04.11.1904