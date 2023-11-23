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Новоселов Василий Матвеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1830

Дата смерти

04.11.1904

Пол

Мужской

Отец

1789 г.р.

Мать

1792 г.р.

Жена

1835 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1830

Отец: Новоселов Матвей Фомин

Мать: Новоселова (Новоселов) Агриппина Иванова

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
08.01.1856

Жена: Новоселова (Морошкина) Екатерина Андреева

Рождение ребёнка
03.03.1857

Сын: Новоселов Николай Васильев

Мать ребёнка: Новоселова (Морошкина) Екатерина Андреева

Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Сретенская (Новоселова) Прасковья Васильева

Мать ребёнка: Новоселова (Морошкина) Екатерина Андреева

Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Соколова (Новоселова) Ольга Васильева

Мать ребёнка: Новоселова (Морошкина) Екатерина Андреева

Рождение ребёнка
Около 1866

Дочь: Филаретова (Новоселова) Александра Васильева

Мать ребёнка: Новоселова (Морошкина) Екатерина Андреева

Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: (Новоселова) Глафира Васильева

Мать ребёнка: Новоселова (Морошкина) Екатерина Андреева

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Белюстина (Новоселова) Анна Васильева

Мать ребёнка: Новоселова (Морошкина) Екатерина Андреева

Рождение ребёнка
03.11.1871

Дочь: Крестникова (Новоселова) Клавдия Васильева

Мать ребёнка: Новоселова (Морошкина) Екатерина Андреева

Рождение ребёнка
1878

Сын: Новоселов Иосиф Васильев

Мать ребёнка: Новоселова (Морошкина) Екатерина Андреева

Рождение ребёнка
1879

Сын: Новоселов Григорий Васильев

Мать ребёнка: Новоселова (Морошкина) Екатерина Андреева

Смерть
04.11.1904

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